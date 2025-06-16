Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия
Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.
«В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.
Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.
Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.