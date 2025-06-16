сегодня в 23:22

Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«В ходе атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи беспилотников, не видимых радарами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.