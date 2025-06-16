Политолог заявил, что Израиль не добился главной цели удара по Ирану

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Что касается Израиля, то по итогам первых трех суток войны можно констатировать, что цели военно-политической акции „Восставший лев“ достигнуты лишь частично. Да, в ходе авиаударов и диверсий удалось устранить довольно много влиятельных военных деятелей и ведущих ученых-ядерщиков, удалось, в значительной степени, ослабить иранское ПВО, израильтяне повредили несколько ядерных объектов, нанесли чувствительный урон военным производствам и предприятиям ТЭК», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что при этом главная цель этого блицкрига не достигнута: политический режим высшего руководителя Ирана Али Хаменеи устоял.

«В ходе воздушной наступательной операции израильского ЦАХАЛа не удалось нейтрализовать главную ударную силу противника — ракетные войска. Особенность израильской воздушной наступательной операции состоит в том, что задачи поставлены слишком сложные, а ресурсы для их решения ограничены, во всяком случае, нанести смертельный удар по такой махине как Иран всего тремя сотнями боевых самолетов очень сложно», — отметил политолог.