Иран повредил 5 самолетов-заправщиков США, ударив по авиабазе Саудовской Аравии
Иран ракетами обстрелял авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии, в результате удара повреждены пять американских самолетов-заправщиков, сообщает «Интерфакс».
Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух представителей США.
По словам источников, атаку Иран провел на днях. Самолеты-заправщики получили серьезные повреждения, но полностью не уничтожены. Сейчас техперсонал пытается восстановить поврежденную технику.
В ходе ракетных ударов Ирана по базе никто из американских военных не пострадал.
По информации газеты, всего с начала операции против Тегерана повреждено или уничтожено семь самолетов-заправщиков ВВС США.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
