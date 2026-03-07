Иран нанес жесткий ракетный удар по Израилю
AFP: взрыв услышали в Иерусалиме после ракетной атаки Ирана
Взрыв произошел в израильском Иерусалиме. До этого там объявили о ракетной атаке со стороны Ирана, сообщает агентство Франс Пресс, сообщает РИА Новости.
Взрыв услышали утром 7 марта. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога.
Средства ПВО заметили приближение ракеты, запущенной Тегераном.
28 февраля Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. Тот ударил в ответ. Обмен атаками в рамках горячей фазы конфликта продолжается.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.