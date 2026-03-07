Иран нанес жесткий ракетный удар по Израилю

сегодня в 07:28

AFP: взрыв услышали в Иерусалиме после ракетной атаки Ирана

Взрыв произошел в израильском Иерусалиме. До этого там объявили о ракетной атаке со стороны Ирана, сообщает агентство Франс Пресс, сообщает РИА Новости.