Иран нанес удар по базе на Кипре рядом с домом Пугачевой

Иран нанес ракетный удар по британской авиабазе Акротири на Кипре, расположенной рядом с Лимасолом, где живет Алла Пугачева. Позднее в аэропорту Пафоса объявили срочную эвакуацию из-за атаки беспилотников, сообщает «Абзац» .

Удар пришелся по комплексу Акротири, который находится недалеко от Лимасола. Местные жители рассказали, что поздно вечером слышали взрывы, при этом официальных оповещений не поступало. Ночь, по их словам, прошла тревожно. Ситуацию осложняет отсутствие бомбоубежищ в городе.

По данным из открытых источников, Алла Пугачева находится в Лимасоле вместе с детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой. Максим Галкин* в это время находится на гастролях в Европе. После сообщений об атаке певица не выходила на связь с подписчиками.

Артистка живет в особняке на закрытой территории стоимостью около 4 млн евро. Также на острове у нее есть пентхаус площадью более 1 тыс. кв. м в районе Неаполис, который, по данным СМИ, выставлен на продажу за 18 млн евро.

2 марта стало известно о новой атаке иранских беспилотников, после чего в аэропорту Пафоса началась срочная эвакуация.

* Признана Минюстом РФ иноагентом.

