сегодня в 08:43

Иран мог запустить по Тель-Авиву ракету «Хоррамшахр-4» с 80 суббоеприпасами

Иран мог ударить по Тель-Авиву своей баллистической ракетой с 80 суббоеприпасами, сообщает «Военная хроника» .

Предварительно, удар могла нанести иранская «Хоррамшахр-4». Это тяжелая жидкостная ракета с боевой частью массой до 1500-1800 кг.

На снятом очевидцами видео показано, что над городом в небе пролетают множество боеприпасов.

США и Израиль начали военные действия против Ирана в конце февраля. Иран наносит ответные удары. На Ближнем Востоке из-за боевых действий зарыта часть неба для гражданской авиации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.