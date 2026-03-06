Иран мог запустить по Тель-Авиву ракету «Хоррамшахр-4» с 80 суббоеприпасами
Иран мог ударить по Тель-Авиву своей баллистической ракетой с 80 суббоеприпасами, сообщает «Военная хроника».
Предварительно, удар могла нанести иранская «Хоррамшахр-4». Это тяжелая жидкостная ракета с боевой частью массой до 1500-1800 кг.
На снятом очевидцами видео показано, что над городом в небе пролетают множество боеприпасов.
США и Израиль начали военные действия против Ирана в конце февраля. Иран наносит ответные удары. На Ближнем Востоке из-за боевых действий зарыта часть неба для гражданской авиации.
