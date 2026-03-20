Иран атаковал НПЗ и электростанции в израильской Хайфе

Иранская армия провела атаку на НПЗ и электростанции в Хайфе на севере Израиля, сообщает RT со ссылкой на SNN.

Отмечается, что на поврежденных объектах произошел пожар.

«Ракетный удар Ирана вызвал отключение электроэнергии в некоторых районах Хайфы», — говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

