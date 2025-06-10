Интимные переписки и приставания к ребенку: священника из Тулы осудили на 4 года

Обвинение запрашивало для 62-летнего священника 5 лет колонии и запрет на работу в церкви на 10 лет (суд одобрил этот запрет).

Правоохранители изъяли телефон священника. Там они обнаружили поисковые запросы, связанные с ЛГБТ*-знакомствами, видео интимного характера с мужчинами, а также интимные переписки, в которых злоумышленник предлагал мужчинам встречи. Аналогичные письма они нашли и в личной почте.

Священник отрицает все предъявленные ему обвинения. Он сказал, что не имеет отношения к перепискам — от его имени мог писать сын. Откуда в смартфоне интимные снимки и видео, он объяснить не смог. Позже сын подтвердил, что именно он переписывался с мужчинами на сайтах знакомств от имени своего отца просто ради шутки. Другого убедительного мотива он не привел.

Кроме того, 12-летний прихожанин Свято-Иверской церкви рассказал родителям, что 62-летний батюшка приставал к нему, когда он был у священника в гостях. После этого мама мальчика нашла в телефоне сына странную переписку со священником и отправилась с этим в полицию. По ее словам, из-за домогательств у ребенка начались проблемы со здоровьем, медики выявили у него острое стрессовое расстройство.

* Организация запрещена на территории РФ.