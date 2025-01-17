«Интересную» лабораторию нашли в ТЦ Москвы при облаве ФСБ
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В московском ТЦ «Принц Плаза» во время рейда нашли лабораторию, где подделывали миграционные документы и штампы. При облаве также обнаружили более 400 иностранцев, незаконно находящихся в России, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и спецназа Росгвардии проводили совместную операцию в торговом центре на юго-западе Москвы. На месте задержали предполагаемых организаторов незаконной миграции.
По версии правоохранителей, трое подозреваемых незаконно помогали иностранцам в легализации. Все происходило в торговых точках на одном из крупных рынков столицы.
О рейде по мигрантам в «Принц Плазе» стало известно 15 января. Очевидцы рассказывали о «человеческой многоножке» из задержанных, шедших в автозаки.