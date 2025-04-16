Инсульт и отек мозга: врачи в Таиланде чуть не убили пациента из РФ

Российского туриста, который попал в тайскую больницу, едва не убили местные доктора. Как рассказала его жена, медики разводят ее на деньги, отказывают в транспортировке пациента, сообщает Mash .

Экс-полковник МВД Тюменской области с женой приехал в отпуск в тайскую Паттайю. На следующий день мужчине стало плохо. У него наблюдались симптомы удушья.

Пациента привезли в местный госпиталь. На шестой день пребывания там у него случился инсульт, потом произошел отек мозга. Сегодня пациент находится на ИВЛ, он в тяжелом состоянии.

Туристическая медстраховка не покрывает лечение. Жена экс-силовика заплатила врачам свыше 650 тыс. рублей.

Женщина пожаловалась, что местные медики пытаются выжать из нее все деньги. Также они не разрешат отвезти мужа в РФ. Причем, по ее мнению, лечат в госпитале плохо: на всем теле мужа видны следы от проколов и пролежни. На все возмущения врачи повторяют, что домой пациенту нельзя, так как он привезет с собой лихорадку Эбола.

Кроме того, медики не дают жене пациента никаких документов и справок. Она считает, что доктора тренируются на ее муже: ставят капельницы и делают уколы, пока никто этого не видит.