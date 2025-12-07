Инспектор ДПС на ходу остановил фуру с умирающим водителем в Москве

Старший лейтенант полиции из столичной Госавтоинспекции Павел Сметанин на ходу смог остановить фуру с водителем без сознания на проезжей части в Москве, предотвратив ДТП, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на улице Академика Скрябина. В ходе патрулирования сотрудник Госавтоинспекции заметил грузовик, движущийся по встречной полосе движения. Правоохранители перекрыли ему дорогу патрульной машиной, но безуспешно.

Затем Сметанин вышел из автомобиля и на ходу запрыгнул в кабину фуры, где обнаружил водителя без сознания. После этого полицейский самостоятельно остановил большегруз. На место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сделали все возможное, но водитель скончался.

«Оперативные и решительные действиям сотрудника Госавтоинспекции позволили предотвратить аварию, в которой могли пострадать водители других автомобилей и пешеходы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком и 2 легковыми автомобилями в подмосковных Мытищах.

