В Старобельске Луганской народной республики после удара беспилотников по общежитию колледжа погибли 21 человек и более 40 пострадали. Иностранные журналисты побывали на месте трагедии, сообщает aif.ru .

В ночь на 22 мая по Старобельску был нанесен массированный удар беспилотниками. Полностью разрушено пятиэтажное здание общежития профессионального колледжа. По официальным данным, погибли 21 человек, более 40 получили ранения, среди них есть дети.

Финский военкор Кости Хейсканен рассказал о впечатлениях американского журналиста Кристофера Хелали, который посетил место трагедии.

«Мой дорогой друг Кристофер Хелали только что прибыл из Луганской народной республики. То, что он видел, ему было сложно описать. Он буквально расплакался, говоря о тех ужасах, которые увидел. Запах гари, запах горевших тел поразил иностранных журналистов», — отметил Хейсканен.

По словам Хелали, в Старобельске работали представители СМИ из стран Европы, Китая, ОАЭ и других государств.

«Конечно, то, что они увидели, их поразило. Мы давно с Кристофером говорим о том, что Украина несет только смерть, убийства мирного населения. Важно объединиться, чтобы донести правду об убийствах мирного населения, молодежи. То, что произошло в Старобельске, это огромная трагедия. Нельзя забывать, что ВСУ убивают мирное население в Белгородской и Курской областях, в других регионах. Украина убивает свое население, которое выходит к российским военным», — подчеркнул Хейсканен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.