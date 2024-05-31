Иностранец выследил и попытался изнасиловать 17-летнюю девушку в Долгопрудном

По данному факту завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 Уголовного кодекса России.

Следователи предварительно установили, что в мае около жилого дома в Долгопрудном мужчина выследил девушку и с помощью применения силы попытался ее изнасиловать. Но потерпевшая оказала активное сопротивление, она смогла вырваться и убежать.

Через некоторое время злоумышленник снова попытался напасть на девушку и изнасиловать. Жертва и второй раз убежала. О случившемся пострадавшая рассказала родителям.

Сейчас с задержанным, который является уроженцем другой страны, работает следователь. Он устанавливает все обстоятельства произошедшего.