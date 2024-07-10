Иностранец в Мытищах угрожал пенсионерке и разбил зеркало ее машины
СК: иностранец разбил зеркало авто пенсионерки из-за замечания в Мытищах
В Мытищах следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении 70-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Ранее в Сети появилось видео, где гражданин другой страны, управляя машиной, нарушил ПДД. Водитель припарковался на месте для инвалидов.
Пенсионерка сделала мужчине замечание, так как у нее был знак, дающий право парковать транспорт на спецместах. В ответ мужчина начал угрожать пожилой женщине и сломал боковое зеркало ее автомобиля.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства данного инцидента.