Иностранец в Мытищах угрожал пенсионерке и разбил зеркало ее машины

В Мытищах следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении 70-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Ранее в Сети появилось видео, где гражданин другой страны, управляя машиной, нарушил ПДД. Водитель припарковался на месте для инвалидов.

Пенсионерка сделала мужчине замечание, так как у нее был знак, дающий право парковать транспорт на спецместах. В ответ мужчина начал угрожать пожилой женщине и сломал боковое зеркало ее автомобиля.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства данного инцидента.