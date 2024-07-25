Иностранец попался в московском парке по статье за ЛГБТ

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Московского дворника выдворят из России за ЛГБТ-пропаганду

Московского дворника арестовали на 15 суток и выдворят из России за ЛГБТ-пропаганду в столичном парке, пишет РИА Новости.

«Абдикалыков М.П. пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — указано в решении Пресненского суда Москвы.

В документе указано, что он арестован на 15 суток с последующим выдворением из России.

В публикации уточняется, что фигурант работал дворником. Противозаконное деяние он совершил в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды».

Абдикалыков признал вину, его партнера также арестовали.