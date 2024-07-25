Иностранец попался в московском парке по статье за ЛГБТ
Московского дворника выдворят из России за ЛГБТ-пропаганду
Московского дворника арестовали на 15 суток и выдворят из России за ЛГБТ-пропаганду в столичном парке, пишет РИА Новости.
«Абдикалыков М.П. пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», — указано в решении Пресненского суда Москвы.
В документе указано, что он арестован на 15 суток с последующим выдворением из России.
В публикации уточняется, что фигурант работал дворником. Противозаконное деяние он совершил в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды».
Абдикалыков признал вину, его партнера также арестовали.