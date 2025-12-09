Иномарка вылетела под автобус: в страшном ДТП под Красноярском 13 пострадавших

сегодня в 10:03

13 человек пострадали при столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае

Утром 9 декабря на 592 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За рулем иномарки находилась 22-летняя женщина, ее и 54-летнего водителя автобуса увезли в больницу. 25-летний пассажир Volkswagen погиб сразу.

В автобусе ехали 19 человек. Помощь врачей понадобилась 11 пассажирам, 6 из них — несовершеннолетние.

Сотрудники полиции в данный момент выясняют обстоятельства ДТП.

На опубликованном видео видно, что у Volkswagen полностью смята передняя половина кузова. Машину вынесло на обочину. У автобуса смят капот, выбито лобовое стекло.

