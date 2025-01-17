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Иномарка влетела в толпу после матча «Сибирь» — «Локомотив» в Новосибирске

Машина протаранила толпу людей после матча между хоккейными командами «Сибирь» и «Локомотив» в Новосибирске. В результате ЧП пострадали 2 человека, сообщает Mash Siberia .

По словам свидетелей, в момент ДТП толпа людей направлялась к остановке, расположенной в начале Октябрьского моста.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer перестроился в среднюю полосу, однако в этот момент его подрезал другой участник дорожного движения. Водитель японской иномарки пытался избежать столкновения, но протаранил толпу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельств происшествия. Характер полученных пострадавшими травм уточняется.