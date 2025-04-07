Иномарка влетела в ограждение и в автобус в Подмосковье. Пострадали 3 ребенка

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Трое детей пострадали в ДТП с автобусом на трассе «Дон» в Домодедове

В районе 06:05 в понедельник на 50 км автодороги «Дон» произошла дорожная авария с иномаркой и автобусом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Предварительно, водитель 1986 года рождения на машине Changan наехал на барьерное ограждение, а затем иномарку отбросило на едущий в попутном направлении автобус.

В результате данного ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажира Changan 2014 и 2022 годов рождения. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее на юго-западе Москвы столкнулись коммерческий и городской автобусы. В аварии пострадали семь человек.