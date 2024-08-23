Иномарка влетела в автобусную остановку в Подмосковье. Пострадали 2 человека

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Два человека пострадали при наезде автомобиля на остановку в Подмосковье

В Ленинском городском округе автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали два человека, ждавшие автобус, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Инцидент произошел в пятницу около 9 часов утра на 25 км автодороги М-5 «Урал» на участке между поселком Володарского и Каширским шоссе.

Предварительно, водитель Toyota Camry 2004 года рождения не справился с управлением и влетел в остановочный павильон.

В результате ДТП травмы получили две женщины, стоявшие на остановке, их отправили в больницу.

Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.