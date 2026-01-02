Иномарка сбила и протащила по земле 2 детей на пешеходном переходе в Кодинске
Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе в Кодинске Красноярского края
В Кодинске в Красноярском крае девушка на иномарке, предположительно, сбила двух несовершеннолетних. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «ЧП Красноряск».
Дети получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу.
На опубликованной записи видно, как двое детей подходят к пешеходному переходу. Поворачивающий к ним автомобиль останавливается.
Им навстречу едет иномарка. Она сигналит.
Дети начинают переходить дорогу. Однако женщина на иномарке не останавливается и сбивает их.
Детей откидывает на несколько метров. По одному ребенку автомобиль даже проехал.
