Иномарка сбила и протащила по земле 2 детей на пешеходном переходе в Кодинске

Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе в Кодинске Красноярского края
Происшествия

В Кодинске в Красноярском крае девушка на иномарке, предположительно, сбила двух несовершеннолетних. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает «ЧП Красноряск».

Дети получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу.

На опубликованной записи видно, как двое детей подходят к пешеходному переходу. Поворачивающий к ним автомобиль останавливается.

Им навстречу едет иномарка. Она сигналит.

Дети начинают переходить дорогу. Однако женщина на иномарке не останавливается и сбивает их.

Детей откидывает на несколько метров. По одному ребенку автомобиль даже проехал.   

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.