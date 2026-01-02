Иномарка сбила и протащила по земле 2 детей на пешеходном переходе в Кодинске

сегодня в 17:20

Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе в Кодинске Красноярского края

В Кодинске в Красноярском крае девушка на иномарке, предположительно, сбила двух несовершеннолетних. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает « ЧП Красноряск ».

Дети получили тяжелые травмы. Их увезли в больницу.

На опубликованной записи видно, как двое детей подходят к пешеходному переходу. Поворачивающий к ним автомобиль останавливается.

Им навстречу едет иномарка. Она сигналит.

Дети начинают переходить дорогу. Однако женщина на иномарке не останавливается и сбивает их.

Детей откидывает на несколько метров. По одному ребенку автомобиль даже проехал.

