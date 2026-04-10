Иномарка насмерть сбила лося в Зеленограде
В Зеленограде водитель за рулем автомобиля Opel сбил лося, животное погибло, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
60-летний водитель машины в ДТП не пострадал.
Московская межрайонная природоохранная прокуратура взяла на свой контроль вопрос о возмещении ущерба, который был причинен окружающей среде в результате гибели лося.
Установление всех обстоятельств аварии находятся на контроле в прокуратуре Зеленоградского округа столицы.
Ранее автомобиль сбил лося на Донинском шоссе рядом с Раменским.
