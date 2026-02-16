Индонезийская массажистка заработалась до смерти в спа-центре Петербурга

Массажистка одного из спа-центров в Санкт-Петербурге переутомилась на работе в День всех влюбленных и скончалась. 14 февраля у нее было очень много клиентов, сообщает SHOT .

36-летняя индонезийка обслуживала клиентов полдня без перерыва. Затем резко почувствовала себя плохо. Она легла на кровать, встала и потеряла сознание.

Женщину увезли в больницу. Врачи допустили, что она переутомилась на работе. Хоть медики и прилагали все усилия, они не смогли спасти пациентку. Женщина умерла через двое суток после потери сознания.

Коллеги индонезийки рассказали, что в день происшествия в спа-центре было много посетителей. Женщина жаловалась на то, что устала, и у нее был плотный поток клиентов. Массажистка не отдыхала с самого утра.

Женщина приехала в Санкт-Петербург на заработки 6 месяцев назад. У умершей двое несовершеннолетних детей.

