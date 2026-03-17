С нетипичной ситуацией столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Сначала они заметили ос на дачном участке, а потом выяснили, что жалящие насекомые полностью захватили баню изнутри.

Все началось в августе прошлого года. Семья заметила, что осы летают на участке по одной линии — от малины до бруса в бане. Решили проследить за ними. Оказалось, что насекомые залезают в маленькую дырочку в брусе.

«Решаем отравить, прыскаем отраву, запениваем дырки. Это было роковой ошибкой! Осы взбунтовались так, что мы думали баня взлетит! Гул такой, словно их там тысячи!» — рассказали дачники в социальных сетях.

Им пришлось ждать зимы, чтобы осы уснули. Тогда люди решили убрать их гнездо, но не ожидали, что внутри стен построен целый город из переработанной древесины, с сотами, внешней оболочкой, входами и другими сложными конструкциями.

В комментариях подписчики пошутили, что осы оказались недовольны из-за того, что у них поселились люди. Некоторые предложили сжечь насекомых вместе с баней и построить новую.

