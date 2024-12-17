Игорь Кириллов: что известно о погибшем начальнике войск РХБЗ

Рано утром 17 декабря в результате взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. За свою карьеру он возглавлял команду, которая разработала набор реагентов для выявления РНК коронавируса, и принимал участие в создании оружия ТОС-2 «Тосочка».

Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Он является генерал-лейтенантом (с 2018 года) и начальником войск РХБЗ. Вел научную и общественную деятельность. Является кандидатом военных наук. В 2018 году вышла его книга «100 лет войскам радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ». Носил звание Героя труда Российской Федерации.

Кириллов особенно стал известен после распространения информации о химических лабораториях, которые находились на территории Украины. На брифингах Минобороны России он подробно рассказывал об их местах нахождения и цели создания — разработка биологического оружия, которое в том числе направлено на уничтожение российских солдат.

Начало трудового пути

В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Затем на протяжении трех лет служил командиром взвода в Западной группе войск. С 1995 года дослужился до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Игорь Кириллов был слушателем Военной академии РХБЗ имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Служил в разных должностях управления начальника войск РХБЗ ВС РФ. Так он расширил свой военный опыт, добавив к нему административный. Начальником Военной академии Тимошенко он был назначен в 2014 году, а с апреля 2017 году занял должность начальника войск РХБЗ ВС РФ.

Деятельность в главной должности

Кириллов был одним из тех, кто принимал участие в создании оружия ТОС-2 «Тосочка». Эта огнеметная система появилась в ВС РФ в 2020 году. Начальник войск РХБЗ особое внимание уделял вооружению российской армии.

При нем в войска РХБЗ оружие и техника всегда поступали по графику, который был составлен и одобрен заранее. Более того, именно он стоял во главе команды, которая во время пандемии коронавируса разработала набор реагентов для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV.

Президент России Владимир Путин отметил заслуги Игоря Кириллова и своим указом присвоил ему звание Героя труда РФ. Награду в августе 2021 году ему вручил на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу.

Другие награды

Заслуги Кириллова отметили и в РПЦ. Он награжден медалью Владимирской епархии «Святого благоверного князя Андрея Боголюбского». Так церковь подчеркнула важный вклад Кириллова в духовно-нравственное воспитание солдат российской армии.

Военнослужащий награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др. Является почетным гражданином Костромской области и обладает ведомственными наградами Минобороны РФ.

Имя начальника войск РХБЗ добавлено в список международных санкций. После начала спецоперации — в феврале 2022 года — Кириллова внесли в санкционный список Канады, а в октябре — в украинский санкционный список.

Гибель

Кириллов погиб 17 декабря при детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте в Москве. Вместе с ним был водитель, он также погиб. Мужчина прибыл за военнослужащим, чтобы отвезти его на работу. Самодельную бомбу, которая была примотана к электросамокату, привели в действие дистанционно.

Правоохранители изучают несколько версий, как убийцы могли следить за Кирилловым. По одному из предположений, киллеры могли взломать систему видеонаблюдения жилого комплекса «Среда», на территории которого и был убит военачальник.