«Идите за картошкой!» Внушительного размера грибы выросли в питерской квартире

Специалист по недвижимости поделился в Сети историей своих подписчиков из Санкт-Петербурга, у которых из угла в недавно приобретенной квартире вымахали огромные грибы.

Жители Северной столицы рассказали, что купили жилье в одном из ЖК комфорт-класса на Петергофском шоссе. Не успели они туда заселиться, как обнаружили в углу черноту и совсем уж незваных гостей — три гриба. Те вылезли из-под косяка двери, на котором заметны следы сырости.

Новоселы пребывают в шоке и не представляют, как выводить грибницу. Делить квадратные метры с опасными соседями они не желают.

Пользователи Сети в комментариях сначала приняли фото грибов за ИИ, но потом присмотрелись и начали сыпать советами, какие спецсредства использовать, чтобы угол был чистым и безопасным. Действовать надо быстро, пока споры грибов не разлетелись по всей квартире.

Не обошлось и без шутников в комментариях.

«Что делать? Идите за картошкой!», «Попробуйте вырастить шампиньоны», «Грибы подквартирники», «Экономия на продуктах», — пишут они.

А один из пользователей и вовсе скинул рецепт жареной картошки с грибами.

