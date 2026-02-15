«Иди сюда, б****!»: во Владивостоке мужчина сбил двух приятелей и скрылся

Во Владивостоке мужчина намеренно сбил двух знакомых и скрылся

Ночью 15 февраля во Владивостоке на Сахалинской улице произошел инцидент с применением автомобиля. Двое молодых людей, находясь возле Toyota Aqua, агрессивно выкрикивали оскорбления в адрес своего знакомого, призывая его к конфликту, в итоге мужчина сбил их, повредил стоящую рядом чужую машину и скрылся, сообщает Telegram-канал «112» .

Момент происшествия попал на видео.

«С*** е*****! Давай, иди сюда, б****! Выходи сюда!» — кричали приятели в адрес автомобилиста.

На кадрах видно, что, когда знакомые выкрикивали в адрес автомобилиста обидные фразы, он, находясь за рулем, совершил наезд на одного из них задним ходом, а затем сбил обоих.

После этого мужчина врезался в стоявшую на месте машину и скрылся с места происшествия. Позднее правоохранительные органы задержали 25-летнего водителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

