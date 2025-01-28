Хвост вырос у российского подростка после операции на копчике

Mash: в Крыму у ребенка вырос хвост после операции на копчике

В Евпатории у 14-летнего подростка начал расти хвост после того, как ему удалили кисту на копчике. По словам матери ребенка, врачи сперва согласились провести операцию по удалению хвоста, однако позже отказались, сообщает «Mash на волне».

Год назад мальчику прооперировали копчик, после чего на этом месте появилась шишка. Доктора утверждали, что хвост вскоре пропадет, и советовали обрабатывать больное место горячей водой. Однако образование стало разрастаться, и мать ребенка попросила провести новую операцию.

Юного пациента обещали прооперировать в декабре, однако позже врачи отказались проводить вмешательство. Медики посоветовали мальчику ходить с хвостом всю жизнь, утверждает его мать.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете.