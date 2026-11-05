Хранил расчлененное тело: британца обвиняют в убийстве девушки и ее питомцев

65-летний Джордж Гордон три года хранил расчлененную подругу в морозилке, а также убил ее пять морских свинок, сообщает РЕН ТВ .

По информации New York Post, британец зверски расправился с подругой и соседкой Делией МакИнерни, потому что якобы не хотел, чтобы его «родственная душа» уезжала в Португалию, где она планировала начать новую жизнь.

После убийства мужчина взял деньги с банковских счетов подруги и утопил ее морских свинок. Тело он три года скрывал в морозильной камере, заказанной после преступления. Еще он переписывался с родными убитой от ее имени.

Когда Гордона арестовали, то убийца объяснил, что «прекратил страдания» женщины, которую застал после передозировки таблетками. Позднее мужчина изменил показания, пояснив, что убил ее в ходе самообороны.

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