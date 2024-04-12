Хозяйка квартиры, где жил пособник террористов из «Крокуса», запросила обыск

Хозяйка квартиры в столичном районе Бирюлево, где проживал предполагаемый пособник террористов из подмосковного «Крокус Сити Холла», попросила обыскать жилье, так как там еще остались его вещи, сообщает Mash .

Женщина увидела информацию, что спецслужбы разыскивают 47-летнего Николая С., и сама обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала полицейским, что мужчина снимал у нее квартиру и пропал именно в тот день, когда был объявлен в розыск. В квартире остались его личные вещи, но на связь он больше не выходил.

Подозреваемого с 10 апреля разыскивают на территории подмосковного Чехова. Он бросил автомобиль и сбежал в лесополосу около поселка Мещерское.

Предполагаемый пособник террористов работал автомехаником в Королеве. С супругой находится в разводе, у него двое детей. При этом роль мужчины в террористической цепочке на данный момент неизвестна.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Жертвами трагедии стали более 140 человек. По уголовному делу проходят более 10 фигурантов, среди которых непосредственные исполнители теракта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске без родителей осталось несколько детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал глава региона.