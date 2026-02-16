сегодня в 15:05

Хозяйка горящего зоопарка во Владивостоке опровергла сообщения о гибели животных

Никто из людей или животных не пострадал во время пожара на территории зоопарка во Владивостоке. Об этом заявила хозяйка зоосада, сообщает Baza .

На территории владивостокского зоопарка «Садгород» загорелся жилой дом. Сейчас на месте работают восемь пожарных расчетов.

По словам хозяйки зоопарка, сначала огонь хватил хозяйственную пристройку. Затем он перекинулся на дом.

Ранее в СМИ появились сведения, что пожар охватил помещение с обезьянами, змеями и крокодилами. Однако владелица зоопарка опровергает это.

По словам женщины, в ходе пожара ни люди, ни животные не пострадали.

