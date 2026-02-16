Хозяйка горящего зоопарка во Владивостоке опровергла сообщения о гибели животных
Фото - © Telegram-канал 112
Никто из людей или животных не пострадал во время пожара на территории зоопарка во Владивостоке. Об этом заявила хозяйка зоосада, сообщает Baza.
На территории владивостокского зоопарка «Садгород» загорелся жилой дом. Сейчас на месте работают восемь пожарных расчетов.
По словам хозяйки зоопарка, сначала огонь хватил хозяйственную пристройку. Затем он перекинулся на дом.
Ранее в СМИ появились сведения, что пожар охватил помещение с обезьянами, змеями и крокодилами. Однако владелица зоопарка опровергает это.
По словам женщины, в ходе пожара ни люди, ни животные не пострадали.
