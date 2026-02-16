Полыхает открытым пламенем: во Владивостоке горит зоопарк
В зоопарке Владивостока горит вольер с обезьянами
Фото - © скриншот
Во Владивостоке произошло возгорание на территории зоопарка. Огонь охватил здание, в котором находятся экзотические животные, в том числе обезьяны, пишет Mash.
По словам очевидцев, пожар начался в помещении с обезьянами, змеями и крокодилами. Огонь распространился на соседние территории.
Пламя также перекинулось на загоны, где живут еноты и страусы. Ситуация остается напряженной. На опубликованных кадрах видны языки открытого пламени, за кадром слышны звуки работающей спецтехники.
К месту происшествия направлены восемь пожарных расчетов. Также на объект выехала бригада медиков. Что стало причиной пожара, устанавливается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.