Полыхает открытым пламенем: во Владивостоке горит зоопарк

сегодня в 14:27

В зоопарке Владивостока горит вольер с обезьянами

Во Владивостоке произошло возгорание на территории зоопарка. Огонь охватил здание, в котором находятся экзотические животные, в том числе обезьяны, пишет Mash .

По словам очевидцев, пожар начался в помещении с обезьянами, змеями и крокодилами. Огонь распространился на соседние территории.

Пламя также перекинулось на загоны, где живут еноты и страусы. Ситуация остается напряженной. На опубликованных кадрах видны языки открытого пламени, за кадром слышны звуки работающей спецтехники.

К месту происшествия направлены восемь пожарных расчетов. Также на объект выехала бригада медиков. Что стало причиной пожара, устанавливается.

