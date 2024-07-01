Хотел заказать пиццу: москвича на подоконнике пришлось успокаивать врачам

Стоявшего на подоконнике с сыном москвича увезли в больницу

В Москве в больницу доставили 58-летнего мужчину, который взобрался на подоконник со своим 8-летним сыном. Горожанин кричал, чтобы ему передали зарядку для мобильника и заказали пиццу, потому что его сын голоден, сообщает сайт MK.Ru .

Инцидент произошел утром 1 июля на улице Старый Гай. Подоспевшие на место правоохранители хотели попасть в квартиру, житель которой стоял на подоконнике с маленьким мальчиком. Однако, как оказалось, москвич забаррикадировался в своем жилье.

Горожанин настаивал, что заперся в квартире из-за неких незнакомцев, которые якобы вломились к нему ночью. Силовикам пришлось целый час уговаривать москвича, чтобы он разобрал свою импровизированную линию обороны.

По итогу жителя столицы госпитализировали «в специализированную лечебницу», говорится в статье.