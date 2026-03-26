Хотел найти деньги: неадекват разнес салон красоты и сломал палец администратору

Ужасная история произошла в одном из салонов красоты в Челябинске. Хрупким девушкам пришлось защищать кассу и зону ресепшн от неадекватного мужчины. Одну из сотрудниц он ударил головой о стену, а администратору сломал палец.

Мужчина пришел в салон, его проводили на процедуру, однако он вышел к администратору и потребовал вернуть деньги. Девушка культурно отказала, ведь услуга уже была оказана.

Внезапно неадекватный клиент вышел из себя и стал разносить помещение и пытался найти деньги. Мастер хотела остановить мужчину, а администратор побежала вызывать охрану. Клиент продолжал толкать сотрудницу и ударил ее головой о стену. Администратор пыталась защитить коллегу, но злоумышленник вывернулся и схватил ее за палец.

«Момент, хруст. И я смотрю на свой палец, а он смотрит в обратную сторону. Он просто вывернул мне палец до щелчка и сбежал. Я быстро уехала в больницу, где мне диагностировали вывих костей и перелом со смещением», — рассказала пострадавшая в социальных сетях.

В комментариях подписчики поддержали девушку. Некоторые призвали брать оплату до начала процедуры. Оказалось, что с момента происшествия прошел уже месяц, а неадекватного мужчину до сих пор не нашли. Девушка готовит заявление в прокуратуру.

