Хотел изгнать «чертиков»: тюменец ворвался в квартиру соседа и порезал его ножом

Житель Тюмени держит в страхе весь подъезд своего дома. Во время одной из выходок он ранил соседа ножом, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Жильцы дома № 25/3 на улице Энергостроителей жалуются на соседа с 14-го этажа, который на протяжении полугода держит в страхе весь подъезд. Они утверждают, что он вернулся с вахты летом 2025 года и с тех пор громко слушает музыку по ночам, справляет нужду в подъезде и избивает девушку. В декабре он сломал дверную ручку в одной из квартир, из-за чего хозяйка жилья не могла открыть дверь.

По словам очевидцев, 15 января буйный сосед бегал с ножом. Пытаясь изгнать «чертиков», он ворвался в чужую квартиру и ранил ее владельца. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали, но через 3 недели отпустили.

Также 9 февраля мужчина ворвался в магазин с ножами. Однако по итогу агрессора не задержали. Соседи обратились в полицию, но, по их словам, там заявили, что для возбуждения уголовного дела нет оснований.

На данный момент инциденты продолжаются. Мужчина вновь ходит по подъезду и дергает ручки дверей. Многие боятся выходить из своих квартир.

