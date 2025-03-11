«Хороший мотор, можно было бы взять»: видео с места падения дронов в Раменском

Дрон ликвидировали в воздухе над населенным пунктом Григорово. Обломки БПЛА упали на землю и зацепили угол дома.

На видео сняты выжженная трава, разлетевшиеся части аппарата, поврежденный угол дома.

«Хороший мотор, можно было бы взять!» — сказал снимающий, увидев деталь от БПЛА.

При этом власти не один раз предупреждали жителей, что приближаться к обломкам дрона и дотрагиваться до них нельзя. В этом случае необходимо сразу вызывать на место специальные службы.

Ранее Минобороны России заявило, над территорией Московской области уничтожили 91 беспилотник противника за прошлую ночь.

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 муниципалитетах региона. В Ленинском округе пострадали 6 человек, среди которых и 4-летний малыш. В Домодедове погиб мужчина, а также госпитализированы трое пострадавших.

«В Раменском за медицинской помощью обратились 5 человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс», — добавил Воробьев.