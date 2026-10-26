Ходит с битой, раздевается перед животными: школьник запугал двор в Саратове

Жительница Саратова обратилась к горожанам и общественности в соцсетях с просьбой о помощи из-за агрессивного поведения несовершеннолетнего и его матери. Они держат в страхе весь жилой район Солнечный-2.

По словам автора видеообращения, ситуация приобрела систематический и общественно опасный характер. Женщина рассказала, что ребенок регулярно выходит на прогулку с настоящей металлической битой и размахивает ею перед другими детьми. Также он целенаправленно бросает крупные камни сверстникам в голову.

В результате одной из таких атак пострадал ребенок автора видео. Он отделался царапиной, однако подобные травмы могли привести и к инвалидности. Кроме того, несовершеннолетний демонстрирует девиантное поведение по отношению к животным. На глазах у детей он снимает штаны и имитирует половой акт, вызывая у очевидцев панику и шок.

Помимо нападений, мальчик неоднократно наносил ущерб чужому имуществу, поджигал автомобили, воровал и ломал самокаты. В местном лицее, где он обучается, происходят постоянные вспышки агрессии в адрес педагогов и одноклассников.

Однако администрация учебного заведения ограничилась лишь переводом школьника из одного класса в другой. При попытке матери одной из одноклассниц поговорить с родительницей агрессивного ребенка, та пригрозила явиться и перестрелять весь класс, если с ее сыном что-то произойдет.

Несмотря на то, что мальчик состоит на учете в ПДН, действенный контроль за ним отсутствует. Он гуляет по улицам без присмотра вплоть до 01:00.

Сама мать на адекватный контакт не идет и при любых ссорах с участием сына набрасывается на чужих детей, хватает их за руки, нецензурно бранится и кричит. Местные жители подчеркивают, что многочисленные жалобы и обращения во все инстанции не дали результата. Семья остается полностью безнаказанной, в связи с чем горожане просят помощи и максимальной огласки.

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