Хочет выйти по УДО: серийного убийцу парализовало в колонии

Серийного убийцу Исупова парализовало в колонии, он хочет выйти по УДО

Серийный убийца Виталий Исупов частично парализован после трех инсультов, он передвигается по колонии на инвалидной коляске, сообщает SHOT .

59-летний экс-милиционер, зверски убивший 8 человек в Пермском крае и Удмуртии, среди которых была 9-летняя девочка, отбывает пожизненный срок в колонии «Белый лебедь» в Соликамске. После инсультов у него развилась эпилепсия, начались частые приступы и парализовало большую часть тела.

Адвокат подал ходатайство на освобождение Исупова по УДО, но документ отклонили. С такими заболеваниями осужденный по закону может выйти условно-досрочно, поэтому двое сыновей экс-милиционера планируют продолжать попытки.

В камеру к парализованному убийце администрация колонии подселила соседа, который будет помогать ухаживать за мужчиной, а при припадках вызывать сотрудников ИК. Сокамерника полностью освободили от другой работы.

Исупов в 1990-х годах работал старшим оперуполномоченным Чайковского ОВД в Пермском крае, а через 6 лет после увольнения стал убивать. На счету душителя 8 жертв. Он убивал семьи ради денег. Так, в ночь на 7 июня 2000 года экс-милиционер с подельником застрелили супругов и их 9-летнюю дочь.

Приговор Исупов слушал в инвалидном кресле. За время расследования его дела убийца перенес два инсульта, третий случился в тюрьме.

