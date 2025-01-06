Хлопок газа произошел в одном из павильонов рынка «Славянский мир» в Москве

Хлопок газа произошел в одном из павильонов столичного строительного рынка «Славянский мир». В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает телеканал «360» .

Инцидент произошел в понедельник утром в здании рынка на Калужском шоссе. В результате хлопка газа, предварительно, пострадали несколько человек. При этом возгорания на объекте нет.

На месте происшествия работают столичные экстренные службы.

Ранее один человек погиб при взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания.