Хлопок газа произошел в одном из павильонов рынка «Славянский мир» в Москве
Посетители пострадали при хлопке газа на московском рынке «Славянский мир»
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Хлопок газа произошел в одном из павильонов столичного строительного рынка «Славянский мир». В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошел в понедельник утром в здании рынка на Калужском шоссе. В результате хлопка газа, предварительно, пострадали несколько человек. При этом возгорания на объекте нет.
На месте происшествия работают столичные экстренные службы.
Ранее один человек погиб при взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа на четвертом этаже здания.