Хинштейн назвал причину страшной аварии с четырьмя погибшими в Курске

Хинштейн: туман стал причиной аварии с четырьмя погибшими в Курске

Массовая авария в Курске, в результате которой четыре человека погибли и пятеро пострадали, предварительно, произошла из-за тумана. Врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших.

Врио губернатора посетил место массовой аварии в Курском районе. По словам Хинштейна, на дороге столкнулись 12 машин, половина из которых была грузовиками.

Среди пострадавших трое получили легкие травмы, двое — тяжелые. Их отправили в Курскую областную больницу.

«На месте постарался поддержать родственников погибших. Обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Хинштейн.

По предварительным данным, машины столкнулись из-за плохой видимости вследствие густого тумана. На месте смертельного ДТП работают следственные органы и экстренные службы.