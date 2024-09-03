ХАМАС опубликовал видео с россиянином Лобановым и другими погибшими заложниками

Боевики ХАМАС опубликовали в Сети видеоролик с убитыми заложниками, среди которых был и гражданин РФ Александр Лобанов (у него двойное гражданство), сообщает «Царьград» .

Ранее ЦАХАЛ сообщил о найденных телах заложников, которые были похищены при атаке террористов на Израиль 7 октября 2023 года.

На кадрах еще живые пленники, в том числе Лобанов, называли свои имена. Затем террористы пообещали, что скоро появятся новые видеоролики, где будут последние слова израильтян.

Как сказал представитель ХАМАС, гибель заложников вызвана действиями израильского премьер-министра и армии страны. Он также добавил, что «десятки» других пленников погибли из-за воздушных бомбардировок, а еще намекнул, что активность ЦАХАЛ около сектора Газа будет причиной новых жертв среди заложников.