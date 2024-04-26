Гуцул заявила о попытке ее задержания в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул попытались допросить в аэропорту Кишинева, продержав там около часа после прилета, пишут « Известия ».

«Власти Кишинева все делают для того, чтобы меня задержать или как-то попытаться унизить… Было очень много полицейских с автоматами, раньше тоже было, но не до такой степени, как сегодня», — рассказала она встречающим.

Отмечается, что сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа. Правоохранители также пытались вывести их из зала ожидания на фоне объявленной эвакуации. Члены кабмина Гагаузии остались ждать, и полиция собирается составить в их отношении протоколы.

Сама Гуцул вышла к сторонникам под аплодисменты. Глава автономии отметила, что чувствовала на себе пристальные взгляды служащих правопорядка и добавила, что ее освободили без допроса.