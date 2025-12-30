Гусев сообщил об атаке ВСУ на Воронеж

Гусев: в небе над Воронежем сбиты несколько вражеских дронов

Вечером 30 декабря представители киевского режима пытались атаковать Воронеж с помощью беспилотников. Дежурными средствами ПВО было ликвидировано сразу несколько опасных объектов, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным сведениям, обошлось без жертв и ущерба. Точная информация уточняется специалистами.

Гусев также обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от публикации в Сети фото- и видеоматериалов, демонстрирующих результаты работы ПВО, в особенности с указанием геолокаций. При обнаружении упавшего дрона или его фрагментов следует сообщить об этом по номеру «112». Самостоятельно ни в коем случае нельзя поднимать потенциально опасные объекты.

По словам Гусева, в регионе в течение получаса сохранялась непосредственная угроза беспилотной атаки. На момент публикации заметки ее уже отменили.

«Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже! Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона», — сообщил Гусев.

