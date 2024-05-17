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Губернатор: в Севастополе будут точечные отключения света после ночной атаки БПЛА

В Севастополе после ночной атаки беспилотников ожидаются точечные отключения света. Для того, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь», понадобится около суток, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, информацию, когда и в каких районах города будут отключать электричество, сообщат коммунальные службы.

Также в Севастополе отменили занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.

«Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители». Михаил Развожаев Губернатор Севастополя

Развожаев попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, сотрудники коммунальных служб стараются восстановить работу энергосистемы как можно быстрее.

В ночь на 17 мая российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь.