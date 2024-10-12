Губернатор Солодов назвал причину отравления детей в школе на Камчатке

На Камчатке 11 учеников школы № 1 в городе Елизово попали в больницу с признаками кишечной инфекции. В школьной столовой в одном из продуктов нашли сальмонеллу — бактерию, которая вызывает данную инфекцию, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он рассказал, что ученики были госпитализированы в краевую больницу. Сейчас их состояние стабильное, а жизнь и здоровье не вызывают опасения у медиков.

«Первые выводы Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что источником отравления является сальмонелла, которую обнаружили в продукции одного из поставщиков продуктов питания школы № 1», — заявил Солодов в своем Telegram-канале.

В школе Елизова уже работают следователи, которые по факту отравления детей организовали процессуальную проверку. По данным СУ СК РФ по Камчатскому краю, в больницу попали 11 человек, еще несколько подростков находятся на амбулаторном лечении.

В рамках доследственной проверки установят все обстоятельства случившегося, после чего будет принято какое-либо решение. Солодов пообещал, что будет лично следить за развитием событий и информировать об этом население.