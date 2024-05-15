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Губернатор: при падении обломков ракет в Севастополе никто не пострадал

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал ночное уничтожение ракет в небе над городом. По его словам, при перехвате ракет осколки рухнули на частный сектор, в результате случившегося никто не пострадал, сообщает «Крым 24» .

Развожаев отметил, что осколки упали в окрестностях улицы Федоровской. Среди местных жителей раненых нет.

В ночь на 15 мая российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, ранее заявлял губернатор в своем Telegram-канале.

Между тем Минобороны РФ сообщало об уничтожении ночью нескольких ракет над Крымским полуостровом. По данным оборонного ведомства, противовоздушная оборона сбила 10 оперативно-тактических ракет противника, которыми предполагалось поразить российскую инфраструктуру.