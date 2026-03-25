Губернатор Петербурга прокомментировал атаку БПЛА на Кронштадт
Губернатор Петербурга Беглов: разрушений и пострадавших в результате атаки нет
Фото - © «Петербургский дневник»
В Кронштадте силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщает газета «Петербургский дневник».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в результате атаки БПЛА частично повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей.
По его словам, разрушений и пострадавших в городе нет. Ситуация находится под контролем.
Обстановку на месте зафиксировал фотограф «Петербургского дневника». Ранее издание сообщало, что в Санкт-Петербурге отменили угрозу атаки беспилотников.
