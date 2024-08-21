Губернатор Мурманской области предупредил северян о воздушной угрозе
Чибис: в Мурманской области выявлена воздушная угроза применения дронов
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале сообщил, что на территории региона выявлена угроза воздушной опасности применения беспилотных летательных аппаратов.
«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты», — написал Чибис.
Глава региона попросил местных жителей не терять бдительность и быть осторожными.
Обо всех подозрительных ситуациях следует сообщать по экстренному номеру «112». Звонок доступен в том числе с мобильного телефона.