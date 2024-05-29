Губернатор Кубани: дрон ВСУ уничтожили над Армавиром

сегодня в 09:27

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Армавиром.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

Сейчас уточняется, куда именно упал дрон. На месте инцидента работают спецслужбы.

Минувшей ночью над Белгородской областью были уничтожены 7 снарядов «Град». Также над территорией региона сбили дрон ВСУ.