Губернатор Кубани: дрон ВСУ уничтожили над Армавиром
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Армавиром.
В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
Сейчас уточняется, куда именно упал дрон. На месте инцидента работают спецслужбы.
Минувшей ночью над Белгородской областью были уничтожены 7 снарядов «Град». Также над территорией региона сбили дрон ВСУ.