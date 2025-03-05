Губернатор Кондратьев: причина взрыва в доме Белореченска — детонация баллона
Фото - © МЧС Краснодарского края
Взрыв произошел в жилом доме в Белореченске Краснодарского края в результате детонации баллонного газа. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В результате ЧП обрушилась плита перекрытия между 4 и 5 этажами. Оперативные службы устанавливают точные причины взрыва. Из дома были эвакуированы 54 жителя, из них 25 сейчас находятся в пункте временного размещения. Губернатор поручил обеспечить людей всем необходимым.
В результате взрыва пострадали, предварительно, три человека. Им оказывают помощь медики Белореченской райбольницы.
У одного из пострадавших серьезные ожоги. Ранее сообщалось, что он находится в реанимации. Решается вопрос о транспортировке пациента в краевую больницу Краснодара.
Еще у одного пострадавшего зафиксировали ушиб. Третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
Взрыв произошел в среду рано утром в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске. После этого, как сообщили в прокуратуре региона, в населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.