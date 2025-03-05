Взрыв произошел в жилом доме в Белореченске Краснодарского края в результате детонации баллонного газа. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

В результате ЧП обрушилась плита перекрытия между 4 и 5 этажами. Оперативные службы устанавливают точные причины взрыва. Из дома были эвакуированы 54 жителя, из них 25 сейчас находятся в пункте временного размещения. Губернатор поручил обеспечить людей всем необходимым.

В результате взрыва пострадали, предварительно, три человека. Им оказывают помощь медики Белореченской райбольницы.

У одного из пострадавших серьезные ожоги. Ранее сообщалось, что он находится в реанимации. Решается вопрос о транспортировке пациента в краевую больницу Краснодара.

Еще у одного пострадавшего зафиксировали ушиб. Третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Взрыв произошел в среду рано утром в пятиэтажном доме на улице Красной в Белореченске. После этого, как сообщили в прокуратуре региона, в населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.