сегодня в 18:24

Грузовик задавил мальчика на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Большегруз задавил несовершеннолетнего на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу вечером в районе дома № 29 на улице Марьинский парк. Предварительно, водитель бетономешалки сбил мальчика, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

На опубликованных кадрах видно, как бетономешалка стоит на встречной полосе. Тело погибшего мальчика, накрытое черным пакетом, лежит вблизи перехода.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

